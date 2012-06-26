Київська міліція відкидає звинувачення у «кришуванні» грального бізнесу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначають у главку, «періодично у мережі Інтернет та різних ЗМІ з’являються звинувачення на адресу столичної міліції у тому, що нібито її працівники у Києві «кришують» гральний бізнес».

При цьому в міліції звертають увагу, що подібні звинувачення у часі співпадають з активізацією політичної діяльності у країні, а також на те, що практично у всіх подібних повідомленнях відсутня конкретна інформація щодо роботи гральних закладів.

«Лише декларативні заяви та обурення. Вочевидь, таким чином різного роду діячі намагаються привернути увагу до своєї персони або організації та імітувати захист інтересів пересічних громадян», - вважають у київській міліції.

У зв’язку з цим Відділ зв’язків з громадськістю заявляє, що столична міліція «постійно проводить заходи з виконання вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Керівництвом столичної міліції дані відповідні вказівки. Їх виконанням займаються підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю».

Зокрема, як зазначається в повідомленні, тільки впродовж поточного року київськими правоохоронцями виявлено 260 гральних закладів. У 117 випадках гра велася з використанням гральних автоматів, у 143 - комп’ютерів зі стимуляторами гральних автоматів. Вилучено майже 4 тис. одиниць грального обладнання – понад 2 тис. гральних автоматів, майже 2 тис. системних блоків з інтегрованими програмами симуляції азартних ігор та 3 термінали тоталізаторів.

Також на території Києва виявлено незаконну діяльність 5 підпільних казино, під час перевірки яких вилучено 28 столів для гри в покер, 4 столи для гри в рулетку, понад 10 тис. гральних фішок.

За фактами порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» порушено 42 кримінальні справи.

«Тож звинувачення окремих діячів у тому, що до депутатів сотнями надходять відповідні скарги від громадян, а міліція не вживає жодних заходів, не відповідають дійсності», - стверджують у ВЗГ.

Також керівництво столичної міліції звертається до депутатів всіх рівнів з проханням не робити голослівних заяв та звинувачень, а, у рамках своєї компетенції, не тільки допомогти міліції у виконанні вимог закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», а й зробити відповідні внески в удосконалення зазначеної норми, аби міліція отримала дійсно ефективний інструмент у боротьбі з цим видом правопорушення.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня фракція партії УДАР у Київраді звернулася до голови Служби безпеки України Ігоря Калініна з вимогою перевірити діяльність певних посадових осіб столичної міліції щодо «кришування» закладів грального бізнесу у столиці України.