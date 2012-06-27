Польський суд покарав українку за спробу дати хабара прикордоннику

Як повідомила УНІАН прес-служба прикордонної служби Польщі (Straz Granicza, SG), 35-річна українка намагалася дати хабар прикордоннику під час виїзду в Україну через пункт пропуску Корчова-Краківець (Львівська область).

"Під час перевірки документів працівник SG виявив, що українка перебувала у Польщі довше, ніж дозволяла їй на це видана віза. Тоді жінка за те, аби він "закрив очі" на це порушення, а вона уникнула юридичних наслідків, намагалася дати йому 20 євро", - відзначено у повідомлені.

Українка визнала свою провину та погодилася на добровільне призначення покарання судом, котрий також конфіскував її 20 євро.

***

Як повідомляв УНІАН, з початку року польські прикордонники повідомляли про кілька випадків спроб дати хабар її працівникам, в тому числі, громадянами України. На початку травня росіянин за те, аби "закрити очі" на перевезення неповнолітньої дитини, пропонував польському прикордоннику 500 євро.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники за перевищення дозволеного терміну перебування у Польщі вписують порушників у базу осіб, котрим заборонено в'їзд на один рік. Спроби хабарництва караються у більшості випадків умовним вироком - від 6 місяців до року з випробувальним дворічним терміном.