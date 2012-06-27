В Одесі міліція затримала 27-річного «жартівника»

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, «мінером» виявився непрацюючий 27-річний одесит, який зізнався, що «зробив це з метою пожартувати і подивитися на реакцію співробітників силових структур».

За даним фактом розслідується кримінальна справа за частиною 1 статті 259 КК України, нагадали в облУВС. За такі дії винні караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Якщо завідомо неправдиве повідомлення призвело до тяжких наслідків, підсудні можуть бути позбавлені волі на строк від 2 до 7 років.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 20 червня по спецлінії «102» надійшло анонімне телефонне повідомлення про те, що в адмінбудівлі Приморського суду по вулиці Балківській закладено бомбу. Персонал суду був евакуйований. Проте в результаті обстеження кінологами і вибухотехніками приміщень суду та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв виявлено не було.