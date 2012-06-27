Керівникові водоканалу як хабар віддали квартиру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської прокуратури.

Працівник комунальної сфери, за даними наглядового відомства, одержав ключі від квартири в курортному місті за зміну тарифу на водопостачання у нещодавно побудованому приватною структурою житловому будинку.

Стосовно керівника підприємства, чиє прізвище не розголошується, порушено кримінальну справу, йому інкримінують "одержання хабара шляхом вимагання" - частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.