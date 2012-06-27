Керівникові водоканалу як хабар віддали квартиру
02:45, 27 червня 2012Суспільство
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У Криму співробітники СБУ і прокуратури затримали керівника підприємства водопровідного комунального господарства Алушти, який підозрюється в одержанні хабара квартирою вартістю 40 тис. дол.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримської прокуратури.
Працівник комунальної сфери, за даними наглядового відомства, одержав ключі від квартири в курортному місті за зміну тарифу на водопостачання у нещодавно побудованому приватною структурою житловому будинку.
Стосовно керівника підприємства, чиє прізвище не розголошується, порушено кримінальну справу, йому інкримінують "одержання хабара шляхом вимагання" - частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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