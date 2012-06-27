Україна та ЄС закінчили обмін листами про митну стратегію

Про це повідомляє прес-служба першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського.

Згідно з повідомленням, 22 червня 2012 року В.Хорошковський підписав лист на адресу члена Європейської комісії з питань оподаткування, митного союзу, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Гедімінаса Шемети, яким європейській стороні направлено текст Рамкової стратегії митної співпраці. Таким чином, сторони завершили обмін листами, і Рамкова стратегія набрала чинності.

Як відзначив В.Хорошковський, рамкова стратегія визначає пріоритети співпраці сторін у митній сфері, реалізація яких сприятиме налагодженню взаємодії у сфері обміну інформацією і впровадження ефективної системи управління ризиками в боротьбі з митними правопорушеннями.

Для реалізації стратегії сторони домовилися створити найближчим часом спільну робочу групу.