Перехід на ОСББ відстає, і на це є серйозні причини

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Зараз ми маємо частку лише 23,8% загальної площі житлових будинків, які обслуговуються ОСББ. Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки на поточний рік передбачено індикатор на рівні 31,4%. Таким чином, стан переходу на самостійне управління відстає на 8%», - сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов.

За його даними, найменша кількість ОСББ створена в Києві та Севастополі. Також повільними темпами ця робота проходить в Київській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській областях і в Криму.

Перший заступник міністра відзначив, що стримуючими створення ОСББ і ЖБК чинниками є ризики взаємодії з органами державної влади, державного контролю і монополістами - виробниками комунальних послуг. Також населення лякає ведення складної податкової, статистичної та бухгалтерської звітності.