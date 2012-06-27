4 липня Янукович підіб'є свої підсумки

4 липня відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прес-конференція розпочнеться об 11.30 у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2). Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України з 12.00 26 червня до 12.00 3 липня за телефонами (44) 255-63-18, 255-64-50, 255-71-77. Представники ЗМІ запрошуються з 09.30 до 11.00. Прес-конференцію транслюватиме у прямому ефірі Національна телекомпанія України.

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