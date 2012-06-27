Заступника мера Красноармійська вдарили трубою по голові у робочому кабінеті
09:34, 27 червня 2012Суспільство
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У м. Красноармійськ Донецької області скоєно замах на заступника міського голови Валентину Капінус.
|Нападника затримали
Заступник міського голови змогла покликати на допомогу, й співробітникам виконкому вдалося наздогнати чоловіка за декілька сотень метрів від будівлі міськради. В цей час прибув викликаний наряд міліції, який затримав нападника.
Машиною «швидкої допомоги» заступник міського голови була доставлена до Красноармійської центральної районної лікарні, де їй було надано невідкладну допомогу. Постраждалій проведено комплексне медичне обстеження.
Затриманий перебуває в Красноармійському міськрайонному відділі міліції, його особу встановлено. Наразі він надає свідчення. Міліція проводить розслідування.
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