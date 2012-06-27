Заступника мера Красноармійська вдарили трубою по голові у робочому кабінеті

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, в другій половині дня 26 червня в неприйомні години до кабінету В.Капінус, яка займається комунальними питаннями, увійшов невідомий чоловік. Діставши з сумки важкий предмет, що нагадував туб або шматок труби, він, без пояснення причин, завдав удару по голові жінки, після чого спробував втекти.

Заступник міського голови змогла покликати на допомогу, й співробітникам виконкому вдалося наздогнати чоловіка за декілька сотень метрів від будівлі міськради. В цей час прибув викликаний наряд міліції, який затримав нападника.

Машиною «швидкої допомоги» заступник міського голови була доставлена до Красноармійської центральної районної лікарні, де їй було надано невідкладну допомогу. Постраждалій проведено комплексне медичне обстеження.

Затриманий перебуває в Красноармійському міськрайонному відділі міліції, його особу встановлено. Наразі він надає свідчення. Міліція проводить розслідування.