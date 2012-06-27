Чиновники хочуть знизити перший внесок для отримання пільгової іпотеки до 10%

Мінрегіон пропонує знизити обов’язковий власний внесок позичальника з 25 до 10 відсотків, а також здійснювати часткову компенсацію процентів безпосередньо банкам, а не позичальникам, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

З такими проханнями неодноразово зверталися громадяни під час відвідання офісів «єдиного вікна», які діють у рамках програми. Також серед запланованих змін підвищення частки, яку може складати платіж за кредитом у сукупному доході сім’ї, з 40 до 55 відсотків, підвищення верхньої межі доходів сім’ї позичальника для отримання часткової компенсації.

Крім того, планується визначати граничну площу житла з урахуванням кількості членів сім’ї позичальника, підвищити розрахункову вартість житла для нарахування часткової компенсації без збільшення ціни квартири, що значно збільшить пропозицію та можливість вибору житла. Передбачається можливість отримання кредиту під 6 відсотків річних на допустиме перевищення граничної площі та розрахункової вартості, яка раніше могла покриватися виключно за власні кошти громадян. Проект відповідної постанови Уряду розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

На сьогодні 7,5 тисяч громадян виявили бажання взяти кредит у рамках цієї програми, понад 4,7 тисяч квартир запропоновано забудовниками, укладено 72 договори. 30 млн грн вже направлено у регіони, профінансовано 14 кредитів на загальну суму понад 4,6 млн грн, з них 9 у Києві та 3 в Автономній Республіці Крим. Планується, що за цією програмою у серпні-жовтні люди почнуть отримувати ключі у перших будинках.