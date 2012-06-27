У Київському зоопарку - чергова смерть
11:55, 27 червня 2012Суспільство
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Сьогодні у Київському зоопарку помер бурий усурійський ведмідь.
Усурійський ведмідь може жити до 30 років
Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв’язках із громадськістю зоопарку.
За даними міжнародних реєстрів, тривалість життя бурих ведмедів у неволі становить в середньому 25, максимально – 30 років.
Померлому ведмедю було 24 роки. Останні кілька він страждав на серцево-судинну недостатність і перебував під постійним ветеринарним контролем.
Труп тварини відправили на експертизу до Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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