В Одесі згорів вже п'ятий ресторан

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в області, повідомлення про займання надійшло близько 8-ранку. Пожежа настільки швидко охопила будівлю, що три пожежні розрахунки, що прибули на місце події, не встигли локалізувати і загасити вогонь, який бушував на площі близько 150 кв. метрів.

Зараз експерти МНС і правоохоронці встановлюють обставини і причини виникнення пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 15 червня в Одесі згорів ресторан "Сказка", який став четвертим одеським рестораном, що згорів з початку поточного року.

У січні в курортній Аркадії пожежа знищила ресторани "Стронг Хаус" і "Ассоль", пізніше - ресторан української кухні "Первачок". Причому причиною пожежі в ресторані "Ассоль", як встановили фахівці МНС, був підпал.