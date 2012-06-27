У Криму затримали голову сільради - знову космічний хабар
13:14, 27 червня 2012Суспільство
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У Криму працівники правоохоронних органів затримали голову Голубинської сільради і депутата Бахчисарайскої райради за підозрою в отриманні 50 тис. дол. хабара.
|Гроші вимагали за право оренди
Встановлено, що чиновники, прізвища яких не розголошуються, вимагали гроші за сприяння у виграші в конкурсі на право оренди об`єкта в регіоні.
Сьогодні прокуратура порушила кримінальну справу проти них. Їхні дії кваліфіковані за ч.2 ст.28 і ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара за попередньою змовою».
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