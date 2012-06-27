У Криму затримали голову сільради - знову космічний хабар

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Встановлено, що чиновники, прізвища яких не розголошуються, вимагали гроші за сприяння у виграші в конкурсі на право оренди об`єкта в регіоні.

Сьогодні прокуратура порушила кримінальну справу проти них. Їхні дії кваліфіковані за ч.2 ст.28 і ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара за попередньою змовою».