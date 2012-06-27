У четвер в Україні буде прохолодно та пройдуть дощі

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в Україні буде прохолодно, можливі окремі короткочасні дощі. Температура вночі 8-14 градусів, вдень 18-23, в Карпатах 14-17, на півдні вночі до 12-18, вдень 21-26 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

У північних областях вночі без опадів, вдень можливі окремі короткочасні дощі. Температура вночі 8-14 градусів, вдень 18-21. Вітер північно-західний, 3-10 м/с.

У південних областях переважно без опадів, лише на Одещині та в Криму можливі окремі короткочасні дощі. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 21-26. Вітер північно-західний, північний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі. Температура вночі 12-14, вдень похолоднішає до 18-23 градусів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У західних областях вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-22, в Карпатах 14-17. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-12 м / с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень можливі окремі короткочасні дощі.Температура знизиться вночі до 9-14 градусів, вдень до 18-22. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Погода на курортах Криму 28 червня: в Євпаторії та Севастополі без опадів, у Феодосії та Ялті короткочасні дощі. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16 градусів, вдень 22-24.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя та Одеси 25-26 градусів, у районі Євпаторії та Феодосії 23-24.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 28 червня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасні дощі. Температура знизиться вночі до 10-12 градусів, вдень до 19-22. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-12 м/с.