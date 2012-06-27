У Криму через пожежу закрили дорогу на Ай-Петрі

Рішення прийняте сьогодні на засіданні Ялтинського виконкому на клопотання МНС, повідомляє прес-служба мерії Ялти."Становище складається так, що гасити вогонь можна тільки зверху", - сказав мер Ялти Олексій Боярчук.

За його словами, необхідно забезпечити безперешкодний і безперебійний проїзд гірською дорогою тільки машин, задіяних на гасінні вогню, - водовозок, пожежних машин і автомобілів швидкої допомоги.

Державтоінспекція вже виставляє пости і перекриває рух з боку Ялти на плато Ай-Петрі, а ялтинська влада має намір звернутися до Бахчисарайської райдержадміністрації з клопотанням прийняти аналогічне рішення для запобігання проїзду транспорту з боку Бахчисараю.

Як повідомляв УНІАН, 2 га лісової підстилки горять у районі урочища Уч-Кош у Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику. Пожежа сталася внаслідок попадання блискавки в дерево. Воно зайнялося, і вогонь поширився на лісову підстилку.