Шановні друзі!

3 липня 2012 року в Комітеті Верховної Ради України з

питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики

відбудеться

Круглий стіл щодо питань законодавчого врегулювання колекторської діяльності в Україні.

(За ініціативи Асоціації колекторського бізнесу та Федерації споживачів фінансових послуг)

В Україні діє понад 200 компаній з повернення боргів.

Кожен проблемний кредит стає об’єктом роботи колекторських компаній.

Хто такий колектор по-українськи: фінансовий посередник чи бандит?

Чи потрібні колекторські компанії банкам?

Наскільки можливий діалог споживачів та колекторських компаній?

Прийняття закону про регулювання колекторської діяльності в Україні – це становлення міжнародної практики роботи цих фінансових інститутів та підвищення довіри громадян до захисту своїх прав.

Метою круглого столу є обговорення стану законодавчого регулювання колекторської діяльності (вітчизняний та зарубіжний досвід), роль професійних асоціацій у впроваджені галузевих стандартів роботи, а також встановлення конструктивного діалогу між колекторськими компаніями та громадськими організаціями України, зусилля яких спрямовані на захист прав споживачів фінансових послуг.

У роботі заходу візьмуть участь народні депутати, представники органів державної влади, громадських правозахисних організацій, колекторських компаній, банків та банківських асоціацій, міжнародні експерти.

Під час проведення заходу відбудеться вихід до преси.

Початок круглого столу – о 14.00.

Адреса: м. Київ, вул. Липська, 3.

Для акредитації представників преси та більш детальної інформації про захід, будь ласка, зв’яжіться з Оргкомітетом: +38 (044) 255-32-46, 353-07-82, (067) 166-65-66 (Алла) або надсилайте запит: office@finnet.info