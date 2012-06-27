ЗМІ: перед Євро-2012 влада Донецька силою вивезла бомжів до Мелітополя

Про це розповів безхатченко Саша в місті Мелітополь Запорізької області на площі перед залізничним вокзалом, пише Газета.ua

"Нас привезли сюди з Донецька. Щоб не ганьбили місто перед іноземцями. Ловили прямо на вулицях і закидали в автозаки. Привезли в Мелітополь, випустили всіх. Хто дуже опирався - били по нирках", розповів Саша. Він одягнений в брудну білу сорочку і рвані спортивні штани.

Поруч з ним на вокзалі бродять такі ж безпритульні. Неголений чоловік у старих драних шортах і сірій сорочці спить на корточках на пам'ятнику.

Саша показав на одного з бомжів, який взагалі ходить босим.

"Он той взагалі спав у смітнику. Його схопили, заштовхали в автозак. Він був босий. Просився, щоб хоч гумові тапочки взяти, але міліціонери не дозволили".

Ще один бездомний, Володимир, погоджується говорити після того, як отримує 2 гривні.

"Я теж з Донецька. У мене мєнти ремінь від штанів вкрали. Як везли сюди в автозаку - відібрали. Чув, що багатьох бездомних привезли в якусь напіврозвалену військову частину в Запорізькій області. Охороняють, щоб не пішли в Донецьк або не вирушили до моря. Говорили, що й годують. А нас - викинули в Мелітополі, як собак з машини. Єдиний вихід - дістатися до моря. Там легше. Можна буде рибу ловити, смажити, можна заночувати на лежаках".

Нагадаємо, минулого року міський голова Донецька Олександр Лук'янченко проявив ініціативу на період Євро-2012 виселити бомжів з міста в сусідню Макіївку. Там розташований притулок для бездомних. У притулку підрахували, що вартість утримання одного бездомного в день складе більше 14 гривень. Всього Макіївський притулок може вмістити 200 бездомних.

Цього року Лук'янченко заявив, що бездомних у Донецьку майже немає і проведенню Євро вони не завадять.

"Відтік бездомних відбувається з кінця травня і до вересня, - заявив мер Донецька. - Вони мігрують на узбережжя Азовського моря, до зони відпочинку".