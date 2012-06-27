Елтону Джону у Києві готують гримерку з фікусами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили журналістам організатори благодійного концерту, який відбудеться 30 червня на Майдані Незалежності у Києві, і буде присвячений боротьбі зі СНІДом.

Організатори розповіли, що Е.Джону готують комфортабельну гримерку, “у якій все має бути, як удома”, зокрема, покриття на підлогу, дивани, 6-8 горщиків з фікусами та вази з трояндами з обірваними листками. У кімнаті має бути приглушене освітлення, температура у приміщеннях має бути не вищою за 20 градусів. Організатори припустили, що Е.Джон лишиться у Києві ще на день, щоб подивитися наступного дня фінал Євро-2012.

Особливим пунктом райдера групи Queen було побажання, що водій, який возитиме музикантів, має їхати якомога повільніше, інакше від нього відмовляться.

Організатори нагадали, що музиканти відмовилися від будь-яких гонорарів за свій виступ.

Як повідомляв УНІАН, за день до фіналу Євро-2012, 30 червня в офіційній фан-зоні чемпіонату на Майдані Незалежності відбудеться концерт сера Елтона Джона та групи Queen с Адамом Ламбертом. Вони приїдуть на запрошення фонду Олени Пінчук “АнтиСНІД”. Концерт пройде під девізом «Футбол - це гра мільйонів. Твоє життя – це не гра! Зупинимо СНІД разом!»

Розпочнеться він о 20.00. Під час концерту буде організовано збір добродійних пожертвувань.

Зібрані кошти буде спрямовано на новий спільний проект СНІД-фонду Е.Джона і фонду «АнтиСНІД», який, використовуючи футбольні символи і правила, розповість українським дітям про ВІЛ/СНІД.

Концерт проводиться за підтримки УЄФА. Він буде транслюватися у прямому ефірі українського та польського телебачення.