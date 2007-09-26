Якою буде погода у день виборів

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16° тепла; вдень 17-22°, на півдні до 25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

28-29 вересня - мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях, а вдень 29 вересня і на Житомирщині та Вінниччині короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні до 25°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°.

30 вересня-1 жовтня - без істотних опадів, лише 30 вересня у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Черкаській областях, а 1 жовтня у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях невеликий дощ. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 17°, на сході, а 2 жовтня і у західних областях 5-11° тепла; вдень 17-23°, на півдні до 25°, у західній частині 14-20°.

У Києві та області у четвер істотні опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області вночі 8-13°, вдень 17-22°.

28-29 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

30 вересня - місцями невеликий дощ, 1 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 8-14°, вдень 17-23°.