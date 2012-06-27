Пласідо Домінго скасував концерт у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Концертно-театральне агентство «Каріна», яке мало виступити організатором заходу.

Наразі організатори поінформували, що П.Домінго все ж планує відвідати Київ, проте, скоріш за все, – восени.