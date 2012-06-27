Пласідо Домінго скасував концерт у Києві
22:49, 27 червня 2012Суспільство
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Концерт всесвітньо відомого оперного тенора Пласідо Домінго, який мав відбутися 29 червня на Софійській площі у Києві, скасовано.
Пласідо Домінго мав виступити 29 червня
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Концертно-театральне агентство «Каріна», яке мало виступити організатором заходу.
Наразі організатори поінформували, що П.Домінго все ж планує відвідати Київ, проте, скоріш за все, – восени.
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