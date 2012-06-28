Вбитий у Луганську сирійський мільйонер офіційно не мав нічого

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Згідно з повідомленням, громадянин Сирії значився у міліції як без вісти зниклий з 17 червня цього року. Про те, що чоловік пропав, заявила його 40-річна цивільна дружина, яка також підозрюється у причетності до злочину.

«Громадянин Сирії виявився небідною людиною, і всі його мільйонні активи були розміщені у нього на батьківщині. А от у Луганську вся його нерухомість і банківські рахунки були оформлені на дружину, з якою він раніше оформив законні відносини, але тільки у себе на батьківщині. Відтак, за законами нашої країни, цей шлюб не міг бути легітимним в Україні, тому тут їх стосунки мали статус цивільного шлюбу. Але та обставина, що формально жінка була в нашій країні власницею величезних статків, наводило правоохоронців на мотив можливого злочину щодо іноземця», - йдеться в повідомленні.

Обставини та мотиви вбивства з'ясує слідство.