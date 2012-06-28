Нацбанк дозволив банкам залучати субборг у золоті

Це передбачено в постанові Нацбанку №250 від 20 червня 2012 року (документ набуде чинності в день його офіційної публікації).

Вартість субборгу обмежується ставкою (LIBOR мінус GOFO) для дванадцятимісячного періоду, яка встановлюється Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA).

НБУ також заборонив залік зустрічних однорідних вимог за договором про залучення субординованого боргу.

Крім того, 250-ю постановою передбачено, що банки зможуть при розрахунку нормативів поточної ліквідності (Н5) і короткострокової ліквідності (Н6) враховувати необтяжені облігації внутрішньої державної позики і боргові цінні папери НБУ без урахування терміну їх погашення.

Нацбанк документом також визначив, що, відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування вкладів зможе надавати фінансову допомогу приймаючому банку (банк, який приймає активи і зобов'язання від неплатоспроможного банку в процесі виведення останнього з ринку) у вигляді субординованого боргу.