МОЗ обіцяє не скорочувати лікарів швидкої допомоги

Як передає кореспондент УНІАН про це заявив радник міністра охорони здоров’я України, голова Ради асоціації з невідкладної медичної допомоги Володимир Юрченко на прес-конференції.

«Реформування екстреної медичної допомоги не передбачає скорочення виїзного персоналу та кількості виїзних бригад. Оптимізація управлінського і допоміжного персоналу відбудеться за рахунок централізації частини функцій в єдиній обласній структурі», - підкреслив В.Юрченко.

Він наголосив, що Міністерство охорони здоров'я “не стоїть на позиції ліквідації спеціалізованих бригад, вони будуть, як і є нині, у кожній області”.

За словами радника міністра, у ході реформ охорони здоров'я існуючий порядок не ламатимуть.

"Ми перепрофільовуємо існуючі центри медицини катастроф, надаючи їм іншу функцію - надання екстреної допомоги на території області. Як надавала швидка, так і буде надавати, але не швидку, а екстрену допомогу", - пояснив В.Юрченко.

Він також поінформував, що наступного тижня Верховна Рада у другому питанні розгляне проект Закону "Про екстрену медичну допомогу".

Як пояснили у прес-службі МОЗ, даний законопроект передбачає створення єдиної системи екстреної медичної допомоги. У рамках цієї системи служби швидкої медичної допомоги не підпорядковуватимуться існуючим центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Єдине, що мають спільного нині існуючі і майбутні центри - це їхня назва, функції у них абсолютно різні.

У МОЗ зазначили, що центри утворюються шляхом реорганізації всіх існуючих підрозділів служб швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і санітарної авіації, їхнього об'єднання зі створенням єдиної потужної оперативно-диспетчерської служби. Вся інформація з території повинна надходити в один центр, а не в декілька, як раніше. Єдина диспетчерська служба, оснащена сучасною технікою, контролюватиме пересування бригад, їхнє місцеперебування для оперативного забезпечення і чіткого контролю вчасного приїзду швидкої допомоги.

Також у МОЗ зазначили, що сьогодні в Україні фактично існує два види бригад - фельдшерські і лікарські, співвідношення яких постійно змінюється на користь фельдшерських. Лінійна фельдшерська бригада має виїжджати на виклики, що не потребують проведення реанімаційних та інших спеціалізованих заходів. Натомість лікарська бригада, яка виїздить на виклик, повинна надати кардіологічну, неврологічну та іншу інтенсивну допомогу.

Серед загальної кількості лікарських бригад загально лікарських сьогодні - 1 201, спеціалізованих бригад - 275, вони працюють винятково у великих містах. В ідеалі лікарська бригада "швидкої" - це бригада "інтенсивного лікування", керівником якої є лікар з "медицини невідкладних станів", що володіє всіма методами реанімації та інтенсивної терапії на до госпітальному етапі, пояснили у МОЗ.