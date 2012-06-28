Майже 700 людей рятує Ялтинський заповідник (фото)

Як повідомляє прес-служба Головного територіального управління МНС України в Автономній Республіці Крим, станом на 8 годину ранку через погіршення погодних умов, а саме збільшення швидкості вітру до 25 м/с та не можливості гасіння пожежі особовим складом у важко доступних місцях, виникло розповсюдження вогню на площу до 8 га.

До гасіння пожежі залучено підрозділи МНС, Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, співробітники внутрішніх військ МВД України, бригади берегової охорони Збройних Сил.

Для гасіння пожежі було налаштовано безперебійну подачу води автоцистернами. З плато (вища точка) по магістральній лінії (понад 4 км) до місця пожежі було подано 600 куб м води. Особовим складом ведеться гасіння підручними засобами та ранцевими оприскувачами.

Гелікоптером МНС України «Мі-8» було здійснено 5 скидів води. Планується залучення ще одного гелікоптера МНС України «Мі-8» та двох літаків з міста Ніжин, які працюватимуть у складі авіаланки.

Сьогодні зранку в штаб з ліквідації пожежі відвідали голова Ради Міністрів АРК Анатолій Могильов та мер міста Ялта Олексій Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в 18.00 поблизу м. Ялта в районі ущелини «Уч-Кош» (Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника) сталося загорання лісової підстилки та чагарників на площі 0,2 га. Через сильний вітер вогонь розповсюдився на більшу територію.