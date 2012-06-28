В Житомирі обчистили банкомат: вкрали 450 тисяч

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, пограбували банкомат, розпилявши його автогеном.

За словами керівника прес-служби УВМС України в Житомирській області Алли Ващенко, «близько 7 ранку правоохоронцям надійшло повідомлення від працівника водоканалу про те, що пограбовано банкомат у будівлі КП «Житомирводоканал». За попередніми даними, пограбування сталося з 3 до 6 ранку. Зловмисники викрали близько 450 тисяч гривень. Зараз проводяться оперативно-розшукові дії щодо виявлення осіб, причетних до злочину, буде порушено кримінальну справу».

Як зауважила А.Ващенко, у червні цього року у Житомирі міліція зафіксувала випадок встановлення невідомими пристрою для зчитування інформації на банкоматі одного з банків. "Пристрій дозволяє стороннім визначити ваш ПІН-код, а згодом, у залежності від власних потенційних можливостей, або спровокувати шахрайство, або вчинити крадіжку банківської картки, знявши гроші з рахунку", - додала А.Ващенко.