Геї Європи підтримають українських друзів
Асоціація геїв Європи протестуватиме під стінами місії України при ЄС проти закону про заборону пропаганди гомосексуалізму.
Європейське відділення Міжнародної асоціації лесбіянок, геїв, бісексуалів та транссексуалів проведе у Брюсселі демонстрацію біля представництва України при ЄС, протестуючи проти наміру Верховної Ради України схвалити закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Асоціації.
Згідно з повідомленням, демонстрація відбудеться у понеділок, 2 липня.
Верховна Рада України планує обговорити законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму на наступному пленарному тижні.
Представники Асоціації вважають, що такі закони, можливість схвалення яких обговорюється також в Росії, Молдові, Литві та Угорщині, порушують права людини, і зокрема, дискримінують людей нетрадиційної сексуальної орієнтації та позбавляють їх права на свободу слова.