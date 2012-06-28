Завтра дощі пройдуть лише на півдні

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі у Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях, а вдень у південній частині місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 19°; вдень 21-26°, у гірських районах країни 15-20°.

У Києві та столичній області опадів не передбачається. Температура по області вночі 9-14°, вдень 21-26°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

28 червня температура води становила в Чорному морі 19-24°, біля ЄвпаторіЇ 15°, в Азовському морі 23-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.