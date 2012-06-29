У Києві відкрили виставку, присвячену закатованому більшовиками митрополиту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

«Відкриття виставки, присвяченої Митрополиту Володимиру Богоявленському - це велика подія, адже це була справді унікальна людина, котра впродовж життя несла в світ добро, смиренність, любов та мир, - сказала під час відкриття виставки директор Києво-Печерського заповідника Вікторія Ліснича. - Навіть під час своєї загибелі Володимир Богоявленський благословив своїх вбивць, показуючи тим самим свою безмежну любов до людей та пошану до Бога. Дуже хотілося б, щоб якомога більше сучасників брали приклад з цієї сильної благородної людини та несли у своїх серцях тепло, любов та щирість!»

Відвідувачам виставки до огляду представили рідкісні експонати, які розповідають про життя та подвиг Митрополита Київського Володимира (Богоявленського), розстріляного більшовиками біля брами Києво-Печерської лаври 25 січня 1918 року.

У виставковій залі Успенського собору виставлені раритети з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Музею «Православна Україна» та з особистого зібрання Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського та всієї України Володимира.

*** 25 січня (7 лютого за новим стилем) 1918 року озброєні люди увірвалися в покої Митрополита Володимира і після знущань над ним вивели за стіни Лаври і розстріляли. Перед смертю Митрополит звершив молитву, благословив своїх убивць і сказав: «Господь вас хай простить». Знайдене братією його тіло, було спотворене великою кількістю колотих та вогнепальних ран. Поховали митрополита Володимира в Хрестовоздвиженському храмі, що на території Ближніх печер Києво-Печерської лаври. Його мощі були відкриті 27 червня 1992 року.