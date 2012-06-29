Лісову пожежу поблизу Ялти гасять 800 людей

Нових займань немає, утім, операція триває.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, до вечора 28 червня вогнищ горіння і тління лісової підстилки вже не було.

Сьогодні на місці НП продовжують працювати майже 800 чоловік і близько 80 одиниць техніки, серед якої 2 вертольоти і 2 літаки.

За час ліквідації пожежі автоцистерни привезли до місця НП 2300 кубометрів води, а вертольоти і літаки скинули з повітря понад 270 тонн води.

"Наземні сили, авіація МНС, лісгосп продовжують патрулювання території", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася 26 червня. За інформацією заповідника, блискавка потрапила в дерево, воно зайнялося, і вогонь поширився на лісову підстилку. На ранок 27 червня горіли 2 га, на вечір площа пожежі становила 3 га, при цьому нових вогнищ займання не було. На ранок 28 червня сильний вітер розніс вогонь на площу 8 га.