На Київщині горіла адмінбудівля комплексу «Чайка»

Горіла адміністративна будівля комплексу «Чайка» в Києво-Святошинському районі Київської області.

На момент прибуття підрозділів МНС вогнем був повністю охоплений дах. На місце події була додатково направлена техніка з пожежних частин Києва, Вишневого, Боярки. Загалом до ліквідації пожежі були залучені 34 рятувальники. Гасіння здійснювалось за допомогою підвезення води.

О 00:50 29 червня пожежа була локалізована та о 01:55 – ліквідована.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.