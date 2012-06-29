На Київщині горіла адмінбудівля комплексу «Чайка»
12:23, 29 червня 2012Суспільство
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Як повідомляє прес-служба МНС України, 28 червня о 23:11 до самостійної державної пожежної частини №25 м. Вишневе надійшло повідомлення про пожежу.
Горіла адміністративна будівля комплексу «Чайка» в Києво-Святошинському районі Київської області.
На момент прибуття підрозділів МНС вогнем був повністю охоплений дах. На місце події була додатково направлена техніка з пожежних частин Києва, Вишневого, Боярки. Загалом до ліквідації пожежі були залучені 34 рятувальники. Гасіння здійснювалось за допомогою підвезення води.
О 00:50 29 червня пожежа була локалізована та о 01:55 – ліквідована.
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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