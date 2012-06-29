Моторний човен врізався в міст: є загибла і зниклий безвісти

Повідомлялося, що 28 червня приблизно о 23:30 у підвісний пішохідний міст через річку Південний Буг поблизу села Райгород з невідомих причин в'їхав моторний човен.

Як повідомляє прес-служба МНС України, після зіткнення плавзасіб, у якому перебувалося четверо осіб, перекинувся.

Внаслідок зіткнення одна жінка загинула на місці.

Двоє чоловіків (водій човна та пасажир) самостійно дістались берега та о 07:20 були госпіталізовані до Немирівської центральної районної лікарні. Стан потерпілих – середньої тяжкості та легкий.

Один пасажир зник. Наразі силами комунальної рятувальної станції на воді смт Брацлав проводяться пошукові роботи.

На місці події працюють оперативні групи ТУ МНС та РВ УМВС Немирівського району.

Ширина річки близько 100 метрів, висота мосту в точці зіткнення 0,6-0,7 м.