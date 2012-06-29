Прогноз погоди на 30 червня
13:34, 29 червня 2012Суспільство
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30 червня, за прогнозами синоптиків, в Криму очікуються короткочасні дощі, грози, вночі місцями сильні зливи, в окремих районах град.
На решті території України - без опадів, лише вдень у східних областях та місцями на Сумщині пройде невеликий короткочасний дощ.
Про це УНІАН повідомили у Українському гідрометцентрі.
Вітер переважатиме північний, на заході південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 22-27°, на крайньому заході та Одещині до 30°, в Карпатах та горах Криму 18-23°.
У Києві та області без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
29 червня температура води становила в Чорному морі 19-24°, біля ЄвпаторіЇ 13°, в Азовському морі 23-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.
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