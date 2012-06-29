Прогноз погоди на 30 червня

На решті території України - без опадів, лише вдень у східних областях та місцями на Сумщині пройде невеликий короткочасний дощ.

Про це УНІАН повідомили у Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме північний, на заході південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 19°, вдень 22-27°, на крайньому заході та Одещині до 30°, в Карпатах та горах Криму 18-23°.

У Києві та області без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

29 червня температура води становила в Чорному морі 19-24°, біля ЄвпаторіЇ 13°, в Азовському морі 23-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.