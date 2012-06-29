Інтерв'ю російською мовою привело голову облради до суду

Про це УНІАН повідомили в прес-служби Миколаївської обласної ради.

За інформацією прес-служби, А.Ільченко в своєму позові вказує, що в інтерв'ю, яке прозвучало в ефірі радіостанції «Ера» 5 червня, ведучий ставив запитання І.Дятлову українською мовою, а Дятлов відповідав російською й не повторював їх українською. Тим самим, нібито, І.Дятлов порушив право А.Ільченка на отримання інформації українською мовою.

А.Ільченко вимагає зобов'язати голову облради утримуватися від використання російської мови «не одночасно з українською», а також надати йому інтерв'ю, що прозвучало в ефірі радіостанції «Ера», в перекладі українською мовою.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо цього позову, І.Дятлов зазначив, що готовий до будь-якого рішення суду, «якщо це зніме проблему російської мови в Миколаєві».

Голова Миколаївської облради підкреслив, що вільно говорить як українською, так і російською мовами, а коли в область приїжджають іноземні делегації, то спілкується з ними англійською.

«Подібні позови сьогодні роз'єднують країну, - сказав І.Дятлов. - Я не згоден із А.Ільченком з однієї простої причини: ми не повинні шукати те, що нас роз'єднує. Давайте вільно говорити тими мовами, які нам зрозумілі, які сприймає суспільство, щоб у нас не виникало жодних проблем. Я вважаю, що у нас достатньо інших питань, якими треба займатися».

Позов розглядатиме Миколаївський окружний адміністративний суд. Незабаром буде призначено дату засідання.

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У 2010 році Ленінський районний суд м. Миколаєва за позовом А.Ільченка виніс рішення, яким заборонив міському голові Миколаєва Володимиру Чайці використовувати в своїх публічних виступах будь-яку мову, окрім української.