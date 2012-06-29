У "чорних копачів" вилучили три ТТ, гвинтівку Мосіна та "лимонки"

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю отримали інформацію, що в одному із сіл місцеві жителі продають зброю.

Майже півроку міліціонери відслідковували та документували їхню діяльність.

З’ясувалося, що троє приятелів, так званих «чорних археологів», цікавились зброєю часів Великої Вітчизняної війни. Маючи на руках карти місцевості, вони проводили розкопки в місцях бойових дій. Згодом через мережу інтернет вони стали пропонувати колекціонерам військового приладдя придбати патрони, гранати, гвинтівки, пістолети тощо. Причому, знайдені в землі зразки зброї вони ретельно оглядали, виймали механізм, неушкоджений корозією, і на токарному станку підганяли до ідеального стану.

Міліціонерам під виглядом колекціонерів вдалося домовитись про купівлю у зловмисників пістолету системи ТТ та гвинтівки Мосіна за суму до 8 тисяч гривень. Наразі всю зброю вилучено і направлено на дослідження.

Затримані дають пояснення слідчим. Проти них порушено кримінальну справу.

Усі троє затриманих - без кримінального минулого і мають добрі характеристики від сусідів та колег по роботі. Але незаконне виготовлення, зберігання та збут нарізної зброї може коштувати кожному з них до п’яти років позбавлення волі, зауважили в міліцейському главку.