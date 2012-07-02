Чоловік розбився на смерть, збираючи липовий цвіт

04:25, 02 липня 2012
Суспільство
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51-річний житель Тернопільщини загинув, впавши з дерева.  

Від пахощів голова паморочиться

 

У Тернопільській області загинув, впавши з дерева, 51-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, житель міста Бережани планував назривати липового цвіту, але, забравшись досить високо, з необережності впав. Від отриманих травм чоловік помер.

 

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