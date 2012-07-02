Поліція знайшла голову вбитого студента

В одному з парків Монреаля поліція виявила предмет, який може виявитися головою китайського студента, вбитого і розчленованого канадським порноактором Лукою Маньотта.

Якзаявилавнеділюпредставницямісцевоїполіції, виявленийпредмет,найімовірніше, єлюдською головою, однакстверджувати ценапевно можнабуде лишепіслялабораторнихдосліджень.Поліціяпрочісувалапаркпісляотриманняінформації відприватної особи.



За версієюслідства, нагадуєРадіоСвобода,Маньоттаубив ірозчленувавсвогокоханця, 33-річногокитайськогостудентаЦзюньЛіня, апотімрозіславчастини йоготілавкілька державнихустанов.Післяцього26-річнийпорноакторвтікспочаткудо Франції,апотімдо Німеччини,де бувзаарештований.Назасіданнісуду наприкінці червняМаньоттавідкинуввсі пред'явленійомузвинувачення.

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