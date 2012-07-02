Нацспілку журналістів України прийняли до Брюссельського прес-клубу

Національну спілку журналістів України прийнято до Брюссельського прес-клубу.

Як повідомили УНІАН у НСЖУ, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі голови спілки Олега Наливайка з президентом прес-клубу Лораном Бріайєм.

За словами О.Наливайка, який перебуває у Брюсселі, «це дозволить презентувати на одній з основних медіа-площадок Європи найкращий досвід України як у медіа, так і в інших галузях, а також говорити без посередників перед європейською аудиторією про наші проблеми, зокрема, і про свободу слова. Ми отримали можливість проведення прес-конференцій, круглих столів, у тому числі з прямими Інтернет-мостами між Києвом і Брюсселем, або з іншими містами України. Цікавою є ініціатива наших колег організувати Український тиждень у Брюссельському прес-клубі».

Як заявив Л.Бріай, «Брюссельський прес-клуб очолив в цьому році Європейське об’єднання національних прес-клубів. Ми говорили про можливість прийому до його лав НСЖУ і проведення у Києві Конгресу європейських прес-клубів. Наша співпраця дозволить українським партнерам ознайомитись з бізнес-моделлю клубу, розширити інформаційний інструментарій спілки».

Ця домовленість, на думку О.Наливайка, сприяє активізації міжнародної діяльності спілки, а також створює нові комерційні можливості для Журфонду.