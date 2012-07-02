Експерти розповіли, що чекає на Андріївську церкву
Сьогодні в Мінкульті буде створена комісія з вивчення ситуації, що склалася навколо зсуву біля Андріївської церкви в Києві.
Минулоготижнянапагорбі, наякому стоїтьхрам, ставсязсув.
На думкугеологів, йогоможливою причиноює недотриманнярекомендаційз облаштуваннядренажноїсистемипагорба,пишеКоммерсант.
Згідно з висновкамиекспертівспеціалізованогоуправлінняпротизсувнихпідземнихробіт (СУППР),хаотичназабудовакиївськихсхилівможезвести всізусиллязізміцненнясхилівнанівець,викликавшипідвищеннярівнягрунтовихвод.
НачальникгеологічноговідділуСУППРВасильБоковийпісля оглядупагорбаповідомив,що однією зпричинобвалуможебути "неправильноорганізованийвідвідводи".ПанБоковийповідомив,щоприпроектуванніробітзСУППРне булоузгодженепитанняпро відведеннядренажнихі поверхневихвод."Унасбули вимогищодо збільшенняприблизновпівтораразидіаметрасистемидляприйомуводи.Алеточказорунашихфахівців небулаврахована", -заявивексперт.За йогословами,якщо роботивтерміновомупорядку небудутьзакінчені, томожевідбутися подальшеобваленняпагорба.
Керівництво жзаповідника"СофіяКиївська",до якого належитьАндріївськацерква, стверджує,щозсувстався через те,що зміцненняпагорба, невиконанедокінця,вцьомуроці непрофінансоване.За йогословами, за умовиповного фінансуваннязміцненняпагорбаможебутизавершенепротягомдвохмісяців.
Аколишнійгендиректор"СофіїКиївської"НеляКуковальська,що залишилацейпосткількатижнів тому, вважає,щоАндріївськійцерквінічого незагрожує."Призміцненніпагорбабулизастосованіунікальнітехнології, томупроблемз Андріївськоюцерквоювнайближчі 100років непередбачається", -заявилаКуковальська.
Нагадаємо, в 2007році післявисновківфахівцівМНСпро аварійний станпагорбапочалисяукріплювальніроботи, що тривають досі.