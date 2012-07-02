Експерти розповіли, що чекає на Андріївську церкву

10:54, 02 липня 2012
Суспільство
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Сьогодні в Мінкульті буде створена комісія з вивчення ситуації, що склалася навколо зсуву біля Андріївської церкви в Києві.

Андріївська церква стоъть, під собою не чуючи схилів

Минулоготижнянапагорбі, наякому стоїтьхрам, ставсязсув.

На думкугеологів, йогоможливою причиноює недотриманнярекомендаційз облаштуваннядренажноїсистемипагорба,пишеКоммерсант.

Згідно з висновкамиекспертівспеціалізованогоуправлінняпротизсувнихпідземнихробіт (СУППР),хаотичназабудовакиївськихсхилівможезвести всізусиллязізміцненнясхилівнанівець,викликавшипідвищеннярівнягрунтовихвод.

НачальникгеологічноговідділуСУППРВасильБоковийпісля оглядупагорбаповідомив,що однією зпричинобвалуможебути "неправильноорганізованийвідвідводи".ПанБоковийповідомив,щоприпроектуванніробітзСУППРне булоузгодженепитанняпро відведеннядренажнихі поверхневихвод.насбули вимогищодо збільшенняприблизновпівтораразидіаметрасистемидляприйомуводи.Алеточказорунашихфахівців небулаврахована", -заявивексперт.За йогословами,якщо роботивтерміновомупорядку небудутьзакінчені, томожевідбутися подальшеобваленняпагорба.

Керівництво жзаповідника"СофіяКиївська",до якого належитьАндріївськацерква, стверджує,щозсувстався через те,що зміцненняпагорба, невиконанедокінця,вцьомуроці непрофінансоване.За йогословами, за умовиповного фінансуваннязміцненняпагорбаможебутизавершенепротягомдвохмісяців.

Аколишнійгендиректор"СофіїКиївської"НеляКуковальська,що залишилацейпосткількатижнів тому, вважає,щоАндріївськійцерквінічого незагрожує."Призміцненніпагорбабулизастосованіунікальнітехнології, томупроблемз Андріївськоюцерквоювнайближчі 100років непередбачається", -заявилаКуковальська.

Нагадаємо, в 2007році післявисновківфахівцівМНСпро аварійний станпагорбапочалисяукріплювальніроботи, що тривають досі.

 

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