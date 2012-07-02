Експерти розповіли, що чекає на Андріївську церкву

Сьогодні в Мінкульті буде створена комісія з вивчення ситуації, що склалася навколо зсуву біля Андріївської церкви в Києві.

Минулоготижнянапагорбі, наякому стоїтьхрам, ставсязсув.



На думкугеологів, йогоможливою причиноює недотриманнярекомендаційз облаштуваннядренажноїсистемипагорба,пишеКоммерсант. Згідно з висновкамиекспертівспеціалізованогоуправлінняпротизсувнихпідземнихробіт (СУППР),хаотичназабудовакиївськихсхилівможезвести всізусиллязізміцненнясхилівнанівець,викликавшипідвищеннярівнягрунтовихвод.



НачальникгеологічноговідділуСУППРВасильБоковийпісля оглядупагорбаповідомив,що однією зпричинобвалуможебути "неправильноорганізованийвідвідводи".ПанБоковийповідомив,щоприпроектуванніробітзСУППРне булоузгодженепитанняпро відведеннядренажнихі поверхневихвод."Унасбули вимогищодо збільшенняприблизновпівтораразидіаметрасистемидляприйомуводи.Алеточказорунашихфахівців небулаврахована", -заявивексперт.За йогословами,якщо роботивтерміновомупорядку небудутьзакінчені, томожевідбутися подальшеобваленняпагорба. Керівництво жзаповідника"СофіяКиївська",до якого належитьАндріївськацерква, стверджує,щозсувстався через те,що зміцненняпагорба, невиконанедокінця,вцьомуроці непрофінансоване.За йогословами, за умовиповного фінансуваннязміцненняпагорбаможебутизавершенепротягомдвохмісяців.



Аколишнійгендиректор"СофіїКиївської"НеляКуковальська,що залишилацейпосткількатижнів тому, вважає,щоАндріївськійцерквінічого незагрожує."Призміцненніпагорбабулизастосованіунікальнітехнології, томупроблемз Андріївськоюцерквоювнайближчі 100років непередбачається", -заявилаКуковальська.



Нагадаємо, в 2007році післявисновківфахівцівМНСпро аварійний станпагорбапочалисяукріплювальніроботи, що тривають досі.

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