Під Верховною Радою б'ють у барабани
11:07, 02 липня 2012Суспільство
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Біля ВР відбуваються акції протесту.
Під ВР прийшли підтримати українську мову
Біля Верховної Ради, де сьогодні відбуватиметься Погоджувальна рада, проходять одразу дві акції протесту - на захист української мови та прав геїв.
Як передає кореспондент УНІАН, кордон зі співробітників правоохоронних органів розділяє учасників двох заходів.
У мітингу на захист української мови беруть участь близько 150 осіб, деякі з них намалювали на обличчах український прапор і тримають у руках футбольну атрибутику та дудки. Перед ними виступають народні депутати від опозиції.
У мітингу на захист прав геїв беруть участь близько 50 осіб. Аби привернути увагу до своїх прав, вони б’ють у барабани.
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