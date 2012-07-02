Під Верховною Радою б'ють у барабани

Біля Верховної Ради, де сьогодні відбуватиметься Погоджувальна рада, проходять одразу дві акції протесту - на захист української мови та прав геїв.

Як передає кореспондент УНІАН, кордон зі співробітників правоохоронних органів розділяє учасників двох заходів.

У мітингу на захист української мови беруть участь близько 150 осіб, деякі з них намалювали на обличчах український прапор і тримають у руках футбольну атрибутику та дудки. Перед ними виступають народні депутати від опозиції.

У мітингу на захист прав геїв беруть участь близько 50 осіб. Аби привернути увагу до своїх прав, вони б’ють у барабани.