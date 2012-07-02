За час Євро СБУ отримала 17 повідомлень про загрозу терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник Антитерористичного центру СБУ, заступник голови Служби безпеки України Петро Шатковський.

«Незважаючи на інформацію, яка надійшла в перші дні, про можливі сутички між уболівальниками з різних країн, не допущено таких проявів, не допущено кровопролиття та терористичних проявів», - сказав П.Шатковський.

Він зазначив, що останнє, 17-те повідомлення про терористичну загрозу надійшло сьогодні.

За словами заступника голови СБУ, загалом всі повідомлення стосувалися замінування фан-зон і надійшли від анонімів, але жодне з повідомлень не підтвердилось, і більшість анонімів вже встановлено. Правоохоронними органами вживаються заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності.

«За висновками Антитерористичного центу при СБУ, рівень терористичної загрози в Україні під час проведення фінальної частини Євро-2012 не змінювався і був визначений як «низький», - наголосив П.Шатковський.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Законом за таке неправдиве повідомлення встановлюється безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

За те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або було вчинене повторно, розмір покарання встановлено у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.