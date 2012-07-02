У вівторок в Україні буде спекотно та сухо

Як повідомляє Метепрог спеціально для УНІАН, в цілому по країні збережеться тепла погода, істотних опадів не очікується, лише в Криму та в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря в більшості областей становитиме вночі 14-19 градусів, на півдні 16-23, вдень в Україну 26-30, на заході до 30-34 градусів.

У північних областях без опадів. Температура вночі 14-18 градусів, вдень 26-30. Вітер північно-східний, південно-східний, 3-8 м/с.

У південних областях переважно без опадів, лише в Криму можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-23 градуси, вдень 26-30. Вітер північно-східний, північний, 3-8 м/с.

У східних областях переважно без опадів. Температура вночі 14-19, вдень 26-28 градусів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У західних областях переважно без опадів, лише в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-15 градусів, вдень 21-27, в Карпатах 17-19. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 27-29. Вітер північний, південно-східний, 3-8 м/с.

Погода на курортах Криму 3 липня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний, північний, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 29-30.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя та Одеси 22-24 градуси, у районі Євпаторії і Феодосії не вище 15.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 3 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 29-31. Вітер південно-західний, південно-східний, 3-8 м/с, під час грози поривчастий.