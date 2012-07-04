«Перший національний» заявляє, що демонстранти пошкодили йому кабель
13:59, 04 липня 2012Суспільство
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Телеканал просить громадян не псувати обладнання.
Перший національний оприлюднив заяву
Сьогодні поблизу Українського дому невідомими з-поміж демонстрантів був пошкоджений сигнальний кабель, через який проходить струм потужністю 40 кіловат і який використовується для передачі телевізійного сигналу у прямий ефір "Першого національного" телеканалу, про це заявили в прес-службі телеканалу.
Національна телекомпанія України звертається до всіх громадян, які перебувають поблизу Українського дому, утриматися від псування телевізійного обладнання. Такі дії призводять до фінансових втрат мовника та перешкоджають роботі журналістів у висвітленні найважливіших подій у житті держави, зазначили в прес-службі.
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