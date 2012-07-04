На деяких столичних пляжах заборонили купатися
18:44, 04 липня 2012Суспільство
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На деяких столичних пляжах через високу температуру повітря тимчасово заборонено купатись.
|У "Плесо» повідомили про тимчасову заборону купання
Таке рішення було прийнято Державною санітарно-епідеміологічною службою України у зв’язку із високою температурою повітря. Це стало причиною тимчасової невідповідності санітарним вимогам якості води у зазначених водоймах.
Наразі на території поблизу названих водойм працівники комунального підприємства «Плесо» встановили інформаційні щити про заборону купання.
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