Шахтарі Донбасу пішли маршем на Київ

Як повідомив в інтерв'ю кореспонденту УНІАН голова координаційної Ради шахтарських інвалідських, ветеранських організацій України Юрій Хохлов, таке рішення було ухвалене на Вседонбаському сході громадян, на який сьогодні, 4 липня, в Брянку зібралися шахтарі Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей.

Учасників Сходу обурило те, що замість запрошених на захід міністра соцполітики Сергія Тігіпка, міністра Мінвуглепрому Юрія Бойка, голови Луганської облдержадміністрації Володимира Пристюка і голови Луганської облради Валерія Голенка, приїхали їх заступники – люди, які, на їх думку, не мають реальних повноважень у розв’язанні актуальних проблем.

За словами Ю.Хохлова, приводом для проведення Сходу стало порушення норм Гірничого закону України в частині постачання вугіллям пенсіонерів закритих шахт. Так, у Луганській області за минулі роки гірникам-пенсіонерам не довезли 130 тис. т вугілля. При цьому, норма призначеного палива постійно знижується: замість 5,9 т на рік шахтарям пропонують лише 3,1 т. «Цю зменшену норму прагнуть замінити незрозумілою сумою грошової компенсації. За відпускної вартості вугілля 1349 грн за тонну пенсіонерам компенсують лише 950 грн», - сказав Ю.Хохлов.

Ю.Хохлов також повідомив, що основна вимога учасників Сходу: кожна шахтарська сім'я повинна одержувати, як передбачено законом, 5,9 т вугілля щороку. Крім того серед вимог ліквідувати розподіл регресників на тих, хто працював на ліквідованих і на звичайних шахтах. А також повернути шахтарські пільги шахтобудівникам, шахтопрохідникам, рятувальникам.

Учасники Сходу ухвалили рішення про початок безстрокової акції протесту до повного задоволення вимог. У Києві пообіцяли бути до Дня шахтаря.