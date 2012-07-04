На Прикарпатті змія вкусила дитину, яка гралася у себе на подвір’ї

Як повідомляє прес-служба МНС України, на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м. Косів надійшло повідомлення від чергової медсестри Косівської центральної районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення медичного закладу госпіталізовано 6-річну дитину з села Голови Верховинського району з діагнозом «токсичний синдром від укусу змії». Стан потерпілого середньої тяжкості.

Як з’ясувалося, змія вкусила дитину, коли та гралася на подвір’ї неподалік будинку.

З початку літнього відпочинкового періоду на території Івано-Франківської області через укуси зміями постраждали 18 осіб, з них 1 малолітня дитина.