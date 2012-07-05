ОПОРА: виші обмежили права неповнолітніх

Як повідомили УНІАН в Громадянській мережі ОПОРА, однією з особливостей цьогорічної вступної кампанії є надання згоди на обробку персональних даних вступників в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Таке нововведення зумовлене дією Закону України “Про захист персональних даних”. Саме тому під час подання документів та заяви для участі у конкурсному відборі, вступники повинні засвідчувати свою згоду на обробку даних підписом у спеціальному бланку. Однак така норма стала перешкодою для неповнолітніх абітурієнтів, яким ще не виповнилося 18 років.

З одного боку, зазначають в ОПОРІ, міністерство зобов’язало ВНЗ отримувати згоду на обробку персональних даних від батьків (усиновлювачів) чи піклувальників вступників замість неповнолітніх абітурієнтів. Така позиція ВНЗ обґрунтовується листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.04.2012 «Щодо згоди на обробку персональних даних».

Водночас в Умовах прийому, затверджених Міносвіти, жодної згадки про вік немає, більше того, у пункті 6.14 зазначено, що згода на обробку персональних даних в ЄДЕБПО підтверджується особистим підписом абітурієнта. Інформація про вікові обмеження відсутня також і в відповідному законі – «Про захист персональних даних». Окрім цього, цивільний кодекс, наприклад, визначає право для фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; бути учасником (засновником) юридичних осіб; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом тощо.

З огляду на це в ОПОРІ вважають позицію ВНЗ, які зобов’язують батьків ставити підпис замість вступників неправомірною та обтяжливою для цієї категорії абітурієнтів.

Окрім цього, наголошують в ОПОРІ, якщо подивитися на цю колізію з суто фінансової точки зору, то абітурієнтам, які вступають до ВНЗ, що розташований не в їхньому місті, та які подають документи особисто, змушені витрачати вдвічі більше коштів на проїзд. Також батькам потрібно брати вихідні для подачі документів разом з дітьми. Особливо обтяжливою ця норма є для тих вступників, в яких один з батьків чи обоє працюють закордоном.

Щоб унормувати ситуацію, Громадянська мережа ОПОРА рекомендує міністерству повторно провести роз’яснювальну роботу серед приймальних комісій вищих навчальних закладів стосовно процедури фіксації згоди для обробки персональних даних вступників, яким ще не виповнилося 18 років. ОПОРА наголошує, що така додаткова вимога для абітурієнтів не сприяє рівному доступу до вищої освіти.