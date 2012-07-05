У Севастополі відбудеться спільний парад українських і російських кораблів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ капітан 1-го рангу В’ячеслав Трухачов.

Зараз на рівні двох флотів йде узгодження плану святкових урочистостей. Вже відомо, що в параді та військово-спортивному святі візьмуть участь більш як 30 бойових кораблів і допоміжних суден Чорноморського флоту і ВМС ЗСУ, близько 30 одиниць бойової техніки і більш як 3 тис. військовослужбовців, повідомив В.Трухачов.

За інформацією прес-офіцера, в першій парадній лінії займуть місця кораблі Чорноморського флоту Росії: флагман ЧФ гвардійський ракетний крейсер (ГРКР) «Москва» і сторожовий корабель (СКР) «Ладний», а також фрегат Військово-Морських Сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» і корабель управління українських ВМС «Славутич». У другій і третій лініях Чорноморський флот буде представлений великим протичовновим кораблем «Керч», а також допоміжними суднами.

У військово-спортивному святі передбачено показ 15 епізодів, що включають дії сил за призначенням, театралізована вистава та історична частина. Під час свята морські тральщики «Турбініст» (ЧФ) і «Черкаси» (ВМС ЗСУ) виконають спільне тралення фарватеру Севастопольської бухти, малий протичовновий корабель «Суздалец» (ЧФ) і український корвет аналогічного проекту «Тернопіль» атакують умовну мету торпедами, а великі десантні кораблі «Новочеркасск» (ЧФ) і «Костянтин Ольшанський» (ВМС ЗСУ) за підтримки російських самохідних артилерійських установок висадять бронетехніку на плав. Малий ракетний корабель Чорноморського флоту «Штиль» продемонструє імітацію завдання ракетного удару по надводному кораблю супротивника, повідомив капітан 1-го рангу.

Як зазначив В.Трухачов, генеральна репетиція параду і військово-спортивного свята запланована на 26 липня.

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Згідно з указом Президента України від 30 грудня 2011 року «1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят», українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня (раніше День флоту України відзначався в першу неділю липня, а ще раніше – 1 серпня, і називався він тоді «День Військово-Морських Сил України».

У Росії День Військово-Морського флоту РФ традиційно відзначається також в останню неділю липня.