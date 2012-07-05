Спілка письменників констатує загибель парламенту

Про це йдеться у зверненні секретаріату НСПУ, яке було зачитане на мітингу перед Українським домом.

Як йдеться у зверненні, “шахрайське прийняття мовного закону остаточно підтверджує смерть парламентаризму в Україні, а рішення суду про заборону протестних акцій, гарантованих Конституцією, свідчить про крах судочинства.

Мусимо сказати гірку правду: велика провина за те, що сталося в українському парламенті, лежить і на опозиції, для якої вузькопартійні інтереси виявилися вищими від державницьких і яка, тонучи у дріб’язкових чварах, не виявила належної відповідальності, політичної волі у відстоюванні мовного закону, як, зрештою, і в інших життєво важливих для суспільства питаннях”.

“Ми закликаємо усіх, хто вважає себе опозиційними демократичними силами у парламенті, а також тих, у кого є честь і совість, на знак протесту проти беззаконня та свавілля режиму Януковича скласти депутатські повноваження. Ви маєте шанс увійти у історію, як люди, що поставили національні цінності вище власних і вузькопартійних інтересів”, – заявляють у НСПУ.