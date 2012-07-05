Беркут про протести: Якби нам дали команду, ми б розігнали їх за 5 хвилин

Усі бійці спецпідрозділу «Беркут», які знаходилися біля Верховної Ради, залишили площу. Про це повідомляє «Gazeta.ua»

Три десятки автобусів та кілька автозаків, за словами самих беркутівців, поїхали до Українського дому.

Учорашні події працівники спецпідрозділу коментують так:

"Ми вчора біля Українського дому нікого не били. Якби нам дали команду, ми б розігнали їх за 5 хвилин. Але чи бачили ви скільки вчора там було спортсменів? Наші хлопці їх упізнали, бо займаються з ними в одних і тих самих місцях. Це боксери, майстри спорту. У людей немає роботи, мабуть прийшли підзаробити. Вони признавалися нам, що їм обіцяли заплатити по 200 доларів, а заплатили лише по 100. З наших хлопців 5 людей зараз у лікарні. Одному відірвали ніготь", - зізнався у розмові одни із беркутівців.