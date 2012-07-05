Міліція не має наміру «зачищати» територію перед Українським домом

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

Як зазначили у ВЗГ, заяви окремих політичних діячів про те, що начебто працівники правоохоронних органів мають намір «розчистити» майданчик біля Українського дому, не мають під собою жодного підгрунтя.

Крім того, як зазначили у столичному главку, всі заклики деяких політиків до протидії працівникам міліції у разі реалізації матимуть наслідки, які підпадають під статті Кримінального кодексу України.

У столичному главку запевнили, що міліція не застосовуватиме жодних засобів фізичного впливу, якщо громадяни, які зібралися на мирний захід, не порушуватимуть громадський порядок.

Як повідомляв УНІАН, організована опозиційними партіями акція біля Українського дому на захист української мови розпочалась 3 липня.

4 липня Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення про заборону проведення з 4 по 9 липня зборів, мітингів, а також пішої ходи будь-якими суб’єктами на майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, біля будівель Адміністрації Президента та Верховної Ради, Українського дому та на Європейській площі. Державні виконавці оголосили рішення суду народним депутатам та учасникам акції.

Незважаючи на це, учасники акції відмовились залишити територію навколо Українського дому та продовжили акцію протесту проти прийняття мовного закону.

У свою чергу, деякі народні депутати повідомили, що рішення, яке виніс Окружний адмінсуд Києва, не має жодного стосунку до акції біля Українського дому, оскільки тут проходить їхня зустріч з громадянами.

Стосовно народних депутатів працівники міліції склали 6 адміністративних протоколів за статтею 185-1 КУпАП «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій».