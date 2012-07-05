Матір Оксани Макар розповіла про стосунки своєї доньки з чоловіками

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Центральний райсуд Миколаєва закінчив допит третього обвинуваченого – Євгена Краснощока й заслухав потерпілу – мати О.Макар Т.Суровицьку.

Вона заявила, що відносини з дочкою були «як у двох подруг», Оксана їй у всьому довіряла й усе розповідала.

Т.Суровицька підтвердила ті факти про скоєний злочин, які їй стали відомі особисто від дочки.

Так, Т.Суровицька повідомила, що під час допиту Оксани і в розмовах із нею Оксана повідомила матері, що її гвалтували всі троє молодих людей. О.Макар сказала також, що не давала своєї згоди на статеві контакти ні з ким із обвинувачених.

На підтвердження того, що О.Макар не могла добровільно погодитися на інтимні стосунки відразу з трьома молодими людьми, Т.Суровицька розповіла про те, що Оксана два роки жила з хлопцем, за якого збиралася вийти заміж. Із цим хлопцем Оксана потім розсталася, але навіть із ним вона рідко вступала в статевий зв`язок, стверджує мати дівчини.

«Тому що вона до цього ставилася серйозно, - пояснив журналістам адвокат Т.Суровицької Віктор Василюк. - Тому про те, що вона давала згоду бути з усіма трьома - не може бути й мови».

«Все, що знає мама про ці події, вона знає зі слів Оксани. Т.Суровицька підтвердила всі свідчення, які вона давала під час слідства, вона підтвердила, що все було саме так. Це не можна зрозуміти інакше, Оксана заявила конкретно: мене гвалтували всі троє! Це було точно сказано. Не було варіантів, можливо чи неможливо. Вона точно заявила: не причетні, а гвалтували всі троє!

Вона чітко надавала всі свідчення, вона все добре пам`ятала, пояснювала навіть якісь дрібниці до того моменту, як її почали душити. Після цього в неї є провал у пам`яті, вона більше нічого не пам`ятає. І потім вона пам`ятає, коли прийшла до свідомості в підвалі, де вона була повністю гола, обпалена, вона не відчувала свого тіла», - підкреслив адвокат.

Наступне засідання відбудеться у вівторок, 10 липня, воно буде відкритим. За клопотанням прокурора до 11 свідків, яких запросять на це засідання (в тому числі й Олега Найду, який знайшов О.Макар на будівництві), додасться ще й мати одного з обвинувачених Артема Погосяна Лариса Погосян.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На залишеному будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всіх трьох звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощока, окрім цих двох статей, звинувачують ще й у діях, передбачених ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).